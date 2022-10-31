В Китае построили самый большей в мире свинокомплекс на 650 тысяч единиц

В провинции Хубэй, недалеко от Ухани, огромный бетонный блок высотой в 26 этажей вмещает 650 000 свиней, предназначенных для разведения.

Посреди долины Эчжоу, в провинции Хубэй, в центрально-восточном Китае, выделяются два огромных бетонных блока. Только маленькие окна позволяют заглянуть сюда любознательным.

За толстыми бетонными блоками скрывается до 650 000 свиней всех возрастов, предназначенных для разведения. В начале октября недалеко от Ухани и его рынка открылся самый большой свинокомплекс в мире.

На 26 этажах, по 25 000 животных на каждом уровне, здесь их откармливают, а затем отправляют на бойню, чтобы удовлетворить великий китайский аппетит. С 52 килограммами на человека и более чем миллиардом жителей Поднебесная самый большой потребитель свинины в мире.