ВС Норвегии повысят уровень готовности с 1 ноября из-за ситуации в Украине
2022-10-31 15:34
Норвежский премьер Йонас Гар Стёре заявил, что Вооружённые силы страны повысят уровень готовности на фоне ситуации в Украине.
31 октября премьер-министр Королевства Норвегия Йонас Гар Стёре в официальном пресс-релизе заявил о том, что в связи с нынешней ситуацией на Украине, норвежское правительство приняло решение о повышении уровня готовности Вооружённых сил Норвегии.
Стёре уточнил, что решение о повышении уровня готовности в норвежской армии вступит в силу с 1 ноября 2022 года, для обеспечения национальной безопасности страны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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