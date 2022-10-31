ВС Норвегии повысят уровень готовности с 1 ноября из-за ситуации в Украине

Норвежский премьер Йонас Гар Стёре заявил, что Вооружённые силы страны повысят уровень готовности на фоне ситуации в Украине.

31 октября премьер-министр Королевства Норвегия Йонас Гар Стёре в официальном пресс-релизе заявил о том, что в связи с нынешней ситуацией на Украине, норвежское правительство приняло решение о повышении уровня готовности Вооружённых сил Норвегии.

Стёре уточнил, что решение о повышении уровня готовности в норвежской армии вступит в силу с 1 ноября 2022 года, для обеспечения национальной безопасности страны.