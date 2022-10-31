Эксперты подсказали, как самому быстро и легко очистить чайник от накипи
С такой проблемой сталкивались все: накипь из-за жесткой воды из-под крана образуется в чайниках, посудомоечных и стиральных машинах.
Способов решения этой проблемы немало. Можно пойти самым простым путем и купить готовое средство. Но можно проявить немного фантазии, и удалить накипь, не выходя в магазин за покупками и особо не потратившись. Результат при этом будет стопроцентный.
Так как накипь боится воздействия кислот (органических и неорганических), практически все домашние методы борьбы с нею основаны именно на применении веществ, которые содержат кислоты.
Чтобы быстро и эффективно убрать со стен чайника отложения солей кальция и магния, нужно взять 1 стакан 9%-ного уксуса и поллитра воды. Уксус можно заменить 70%-й эссенцией: в таком случае на поллитра воды нужно 2 ст.л. этого вещества.
Таким способом можно чистить чайник из стекла, пластмассы, металла. Средство может справиться даже с застарелыми залежами накипи.
Для чистки нужно залить в чайник воду и довести на большом огне до кипения. Затем в вар влить уксус. Оставить чайник с горячей смесью на час - чтобы смесь поработала.
Через час слить воду. Протереть чайник губкой изнутри. После этого лучше вскипятить и слить чистую воду - чтобы исключить попадание остатков напики и уксуса.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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