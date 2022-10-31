В некоторых регионах Беларуси с 1 ноября перестанет работать «Е-доставка»

С 1 ноября «Е-доставка» станет недоступна для жителей районных центров Беларуси, за исключением Барановичей.

31 октября пресс-служба онлайн-гипермаркета «Е-доставка» сообщила о внесении изменений в работу сервиса на неопределённый срок, которые вступят в силу с 1 ноября текущего года.

Отмечается, что с 1 ноября доставка продуктов будет осуществляться лишь в Минск, Минскую область, а также в областные центры и Барановичи.

Изменения также коснутся и минимальной суммы заказа для бесплатной доставки, которая с завтрашнего дня будет составлять 70 рублей для Минска, 90 для Барановичей, в то время как жители Могилёва, Гомеля, Бреста, Гродно и Витебска должны будут оформить на заказ на минимум 150 рублей.