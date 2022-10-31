В МИД РФ вызвали посла Нидерландов из-за вербовки российского военного атташе в Гааге

В российском МИДе заявили, что посол Нидерландов был вызван в ведомство из-за вербовки российского военного атташе в Гааге.

В понедельник, 31 октября 2022 года, пресс-служба Министерства иностранных дел РФ сообщила, что в российское дипломатическое ведомства был вызван посол Нидерландов в Москве Хиллес Плух.

Отмечается, что Плуху был выражен решительный протест в связи с вербовкой представителями разведки Соединённого Королевства военного атташе посольства России в Гааге, так как подобные действия противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях и затрудняют работу российских загранучреждений.