В МИД РФ вызвали посла Нидерландов из-за вербовки российского военного атташе в Гааге
2022-10-31 16:03
В российском МИДе заявили, что посол Нидерландов был вызван в ведомство из-за вербовки российского военного атташе в Гааге.
В понедельник, 31 октября 2022 года, пресс-служба Министерства иностранных дел РФ сообщила, что в российское дипломатическое ведомства был вызван посол Нидерландов в Москве Хиллес Плух.
Отмечается, что Плуху был выражен решительный протест в связи с вербовкой представителями разведки Соединённого Королевства военного атташе посольства России в Гааге, так как подобные действия противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях и затрудняют работу российских загранучреждений.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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