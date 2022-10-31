Панайотов ушел от Лепса после 5 лет сотрудничества

Певец Александр Панайотов после "серебра" на шоу "Голос" работал со своим именитым коллегой Григорием Лепсом. По истечению срока констракта документ продлевать не стали.

Исполнитель Александр Панайотов признался, что прекратил сотрудничество с Григорием Лепсом. Через 5 лет партнерства коллеги решили, что не будут продлевать контракт.

После участия в шоу "Голос" Панайотова продюсером его стал Лепс. Но теперь певец справляется сам.

В интервью "МК" Александр рассказал, что после того, как контракт подошел к концу, продлевать его не стали, так как в этом не было надобности.

Новым продюсером музыканта является его жена Екатерина