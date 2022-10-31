Панайотов ушел от Лепса после 5 лет сотрудничества
2022-10-31 16:05
Певец Александр Панайотов после "серебра" на шоу "Голос" работал со своим именитым коллегой Григорием Лепсом. По истечению срока констракта документ продлевать не стали.
Исполнитель Александр Панайотов признался, что прекратил сотрудничество с Григорием Лепсом. Через 5 лет партнерства коллеги решили, что не будут продлевать контракт.
После участия в шоу "Голос" Панайотова продюсером его стал Лепс. Но теперь певец справляется сам.
В интервью "МК" Александр рассказал, что после того, как контракт подошел к концу, продлевать его не стали, так как в этом не было надобности.
Новым продюсером музыканта является его жена Екатерина
Опубликовано: Наталья
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