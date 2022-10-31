Митю Фомина в бессознательном состоянии на носилках доставили в салон красоты

Певец на концерте удивил поклонников необычной прической: артист остриг полголовы. Как выяснилось, стригли его в бессознательном состоянии.

Исполнитель рассказал зрителям, что предшествовало изменению его имиджа.

«После вечеринки, меня практически без сознания, полуголого, в разорванном белье ввезли в салон красоты на носилках, где я обычно крашусь и стригусь», - поделился музыкант.

Когда артист очнулся, он увидел свою наполовину лысую голову и покрашенные в синеватый цвет волосы. «Что со мной сотворили?» - возмутился Митя.

А в ответ услышал, что его видят лишь в этом цвете.

По словам певца, его вдохновил образ персонажа фильма «Пятый элемент», он в свое время «много этого насмотрелся». Так Фомин «неосознанно постепенно пришел» к решению о смене имиджа, сообщает Рамблер.