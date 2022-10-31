Киркоров послал журналистку в пятую точку после концерта по случаю юбилея БКЗ в Питере

Певец Филипп Киркоров снова отличился. Он некрасиво пообщался с представительницей СМИ, послав ту в ... Такую реакцию музыканта вызвал вопрос журналистки о кражах певца на гастролях.

После своего выступления по случаю юбилея Большого концертного зала "Октябрьский" в Санкт-Петербурге исполнитель Филипп Киркоров по традиции общался с представителями СМИ.

Когда журналистка задала вопрос звезде сцены о том, коллекционирует ли тот какие-то вещи, привезенные с гастролей, музыкант ответил, что многое, но в основном меню из ресторанов.

Девушка не очень корректно обратилась к певцу, спросив "Тырите?". Тот послал "нахалку" в пятую точку, то ли шутливо, то ли разозлившись.