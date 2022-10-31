Власти Токио боятся, что город может превратиться во второй Нью-Йорк
Страна уже столкнулась с серьезными экономическими последствиями коронавируса и переносом летних Олимпийских игр.
"Если нынешняя тенденция сохранится, перспективы будут мрачными", сказал Кентаро Ивата, специалист по инфекционному контролю из Университета Кобе.
Кентаро Ивата неоднакратно высказывался о том, что японские власти предпринимают недостаточно мер по борьбе с инфекцией и распространению вируса.
Специалист отмечает, что Японии необходимо измениться, и предупреждает, "мы можем увидеть следующий Нью-Йорк в Токио".
Нью-Йорк считается эпицентром вспышки коронавируса в Америке. Там число известных случаев удваивается каждые пять дней, согласно подсчету CNN.
Премьер-министр Японии неоднократно заявлял, что объявления о чрезвычайном положении или закрытия границ Токио не будет. По его словам, такие радикальные меры еще больше повредят экономике. Страна уже столкнулась с серьезными экономическими последствиями коронавируса и переносом летних Олимпийских игр.
Опубликовано: Анастасия Герова
19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ
Брутян похвалилась в соцсетях тем, как ее балует Прилучный
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе
В России выступили против охоты на сельхозземлях и в зеленых зонах
Песков: Путин готов к переговорам с Западом, ранее об этом говорил и Лавров