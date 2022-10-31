NBC News: Байден вышел из себя при разговоре с Зеленским об оружии

Президент США Джо Байден вышел из себя при разговоре о военной помощи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

31 октября американский телеканал NBS News, со ссылкой на осведомлённые источники, заявил, что президент США Джо Байден во время телефонного разговора о военной помощи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, 15 июня 2022 года, пришёл в состояние ярости и позволил себе повысить голос на главу киевского режима.

Отмечается, что причиной гнева Байдена стала реакция Зеленского на сообщение о выделении Вашингтоном помощи на один миллиард долларов, который посчитал данную сумму недостаточной и начал перечислять дополнительные требования к Белому дому.

Обозреватели NBS News отмечают, что после данного телефонного разговора Владимир Зеленский в своём пресс-релизе поблагодарил Соединённые Штаты за их щедрую помощь Украине и обеспечение боеспособности ВСУ.