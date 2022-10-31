Daily Mail: британцы назвали, кто сорвал зерновую сделку
2022-10-31 17:13
Читатели британского издания Daily Mail назвали виновных в срыве зерновой сделки.
В понедельник днем британское издание Daily Mai опубликовало статью, в которой британские читатели обвинили Украину и президента страны Владимира Зеленского в срыве зерновой сделки и потребовали прекратить поддержку Киева.
Британцы назвали военным преступлением атаку на корабли в Черном море, которая и привела к срыву зерновой сделки.
Минобороны России в субботу сообщили, что Москва приостановила участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя.
Опубликовано: Елена Калиновская
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