Во время страшной давки в Сеуле погиб культовый к-pop-певец и актер Ли Джихан

Популярность к Джихану пришла после участия в реалити-шоу Produce 101, участники которого боролись за возможность войти в музыкальную группу.

Как уточняет Сплетник.ру со ссылкой на корейские СМИ, кумиру миллионов было 24 года.

Популярность к Джихану пришла после участия в реалити-шоу Produce 101, участники которого боролись за возможность войти в музыкальную группу. Джихан появился во 2-м сезоне шоу.



В 2019 году он дебютировал еще и как актер, приняв участие в съемках корейской дорамы (телесериалы в Восточной Азии) "Сегодня был еще один день Намхена".



29 октября в столице Южной Кореи прошли массовые празднования Хэллоуина, при большом скоплении людей на узкой улице популярного района Итэвон в давке погибло минимум 153 человека, свыше 100 - пострадали.

Среди погибших были и 4 россиянки. У людей в толпе появились проблемы с дыханием, у многих случилась остановка сердца.

Празднование Хэллоуина было первым массовым мероприятием в этой стране после отмены коронавирусных ограничений.