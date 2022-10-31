Киркоров вспомнил о Пугачевой со смехом на сцене БКЗ в Питере
2022-10-31 17:41
На юбилейном концерте Большого концертного зала в Петербурге Филипп Киркоров исполнил композицию "Я поднимаю свой бокал", с иронией вспомнив о своей экс-супруге Алле Пугачевой.
Российский исполнитель Филипп Киркоров отпустил шутку со сцены Большого концертного зала "Октябрьский" в северной столице России в адрес своей экс-супруги и коллеги по сцене Аллы Пугачевой.
Певец со сцены поздравлял зал, вспоминая о начале творчества. Филипп Бедросович вспомнил, как исполнял песню "Я поднимаю свой бокал" почти 25 лет назад для Аллы Борисовны, назвав ее дамой на балконе.
Опубликовано: Наталья Гончарова
19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ
Лобода посетила митинг в поддержку Украины в Таллине в компании своей 11-летней дочки
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе
Минобороны РФ объявило о завершении всех мероприятий частичной мобилизации
Песков: Путин готов к переговорам с Западом, ранее об этом говорил и Лавров