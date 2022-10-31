РИА Новости: Прекращены подготовка и вручение повесток в рамках частичной мобилизации

31 октября новостной портал РИА Новости поведомил о прекращении подготовки и вручения призывника повесток в рамках проведения частичной мобилизации в Российской Федерации.

Как уведомляет Министерство обороны Российской Федерации: «Подготовка и вручение повесток прекращаются». Так же в российские Вооруженные силы планировали призвать в общей сложности 300 тысяч граждан из запаса, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны.