Экс-чемпион мира по шахматам Карпов попал в реанимацию после падения
2022-10-31 18:06
Экс-чиновник и знаменитый шахматист Анатолий Карпов попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой и переломом бедра после неудачного падения.
31 октября российское интернет-издание Baza, ссылаясь на собственные источники, сообщило о том, что бывший чемпион мира по шахматам и депутат Государственной Думы РФ Анатолий Карпов попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой, субарахноидальным кровоизлиянием и переломом бедра, которые стали результатом неудачного падения.
Отмечается, что согласно результатам медицинских анализов, в обнаруженный без сознания у здания Госдумы РФ Карпов находился в состоянии алкогольного опьянения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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