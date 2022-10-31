Экс-чемпион мира по шахматам Карпов попал в реанимацию после падения

Экс-чиновник и знаменитый шахматист Анатолий Карпов попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой и переломом бедра после неудачного падения.

31 октября российское интернет-издание Baza, ссылаясь на собственные источники, сообщило о том, что бывший чемпион мира по шахматам и депутат Государственной Думы РФ Анатолий Карпов попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой, субарахноидальным кровоизлиянием и переломом бедра, которые стали результатом неудачного падения.

Отмечается, что согласно результатам медицинских анализов, в обнаруженный без сознания у здания Госдумы РФ Карпов находился в состоянии алкогольного опьянения.