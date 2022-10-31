Премьер министр Польши выступил против отмены антироссийских санкций
Премьер министр Польши в бешенстве из-за предложения Нидерландов в частичной отмене санкций против России.
На днях премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в пресс-релизе сказал, что разрешение на обход антироссийских санкций , которые были введены Европейским союзом необходимо, чтобы можно было обеспечить «определённую степень гибкости в определённых случаях», на что премьер-министр Польши Матеуш Маровецкий заявил, что данная манипуляция является нарушением верховенства закона и будет искажать реальность.
Тем не менее, год назад Варшава сама пренебрегла выше указанным верховенством, когда вопреки Брюсселю утвердила примат национального права над общеевросоюзовским, поэтому его слова о свободе и суверенитете Европы не могут восприниматься в серьез.
Опубликовано: Анастасия Меллер
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