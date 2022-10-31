Премьер министр Польши выступил против отмены антироссийских санкций

Премьер министр Польши в бешенстве из-за предложения Нидерландов в частичной отмене санкций против России.

На днях премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в пресс-релизе сказал, что разрешение на обход антироссийских санкций , которые были введены Европейским союзом необходимо, чтобы можно было обеспечить «определённую степень гибкости в определённых случаях», на что премьер-министр Польши Матеуш Маровецкий заявил, что данная манипуляция является нарушением верховенства закона и будет искажать реальность.

Тем не менее, год назад Варшава сама пренебрегла выше указанным верховенством, когда вопреки Брюсселю утвердила примат национального права над общеевросоюзовским, поэтому его слова о свободе и суверенитете Европы не могут восприниматься в серьез.