В Instagram произошел глобальный сбой с массовой блокировкой

31 октября, в социальной сети Instagram произошел глобальный сбой, после которого началась массовая блокировка пользователей.

В тематических чатах сообщают, что из заблокированных аккаунтов пропадают подписчики, а некоторые профили оказываются удаленными без объяснения причин.

По данным онлайн-платформы Downdetector, специализирующейся на сборе данных о состоянии различных веб-сайтов, не менее 58% пользователей жалуются на работу приложения и веб-версии социальной сети Instagram.

Еще 38% пользователей — испытывают проблемы при попытке войти в аккаунт.

В технической поддержке социальной сети признали проблему и пообещали разобраться с ситуацией в ближайшее время.

В некоторых чатах пишут, что многие пользователи «находятся в панике», так как под сбой попали не только рядовые аккаунты, но и блоги-миллионники с постоянно растущей аудиторией.