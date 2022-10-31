В Instagram произошел глобальный сбой с массовой блокировкой
31 октября, в социальной сети Instagram произошел глобальный сбой, после которого началась массовая блокировка пользователей.
В тематических чатах сообщают, что из заблокированных аккаунтов пропадают подписчики, а некоторые профили оказываются удаленными без объяснения причин.
По данным онлайн-платформы Downdetector, специализирующейся на сборе данных о состоянии различных веб-сайтов, не менее 58% пользователей жалуются на работу приложения и веб-версии социальной сети Instagram.
Еще 38% пользователей — испытывают проблемы при попытке войти в аккаунт.
В технической поддержке социальной сети признали проблему и пообещали разобраться с ситуацией в ближайшее время.
В некоторых чатах пишут, что многие пользователи «находятся в панике», так как под сбой попали не только рядовые аккаунты, но и блоги-миллионники с постоянно растущей аудиторией.
Опубликовано: Игнат Ветров
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