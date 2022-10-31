В Эквадоре задержана Вивиана Андреа Вальехо Гутьеррес
Вальехо Гутьеррес — подозреваемая в торговле людьми, входившая в десятку самых разыскиваемых подозреваемых в базе Национальной полиции Испании и полицейской службы Евросоюза — Европола. Об этом испанская полиция сообщила в Twitter.
Женщина якобы отправляла в Испанию жительниц Колумбии, организовывая для них покупку билетов, бронирование жилья и получение фальшивых документов.
Когда они приезжали в Испанию, их селили в квартире в городе Аликанте и принуждали заниматься проституцией, чтобы «отработать» затраты на поездку и вернуть «долг» Гутьеррес.
Сначала подозреваемая, по данным испанской полиции, требовала с потерпевших по €1,5 тыс., а потом — еще столько же за проживание в своей квартире, пишет испанская газета Diario de Рontevedra.
Гутьеррес долгое время сама жила в Аликанте, но потом уехала в Колумбию, чтобы избежать уголовного преследования.
Опубликовано: Антон Райт
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