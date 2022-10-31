В Эквадоре задержана Вивиана Андреа Вальехо Гутьеррес

Вальехо Гутьеррес — подозреваемая в торговле людьми, входившая в десятку самых разыскиваемых подозреваемых в базе Национальной полиции Испании и полицейской службы Евросоюза — Европола. Об этом испанская полиция сообщила в Twitter.

Женщина якобы отправляла в Испанию жительниц Колумбии, организовывая для них покупку билетов, бронирование жилья и получение фальшивых документов.

Когда они приезжали в Испанию, их селили в квартире в городе Аликанте и принуждали заниматься проституцией, чтобы «отработать» затраты на поездку и вернуть «долг» Гутьеррес.

Сначала подозреваемая, по данным испанской полиции, требовала с потерпевших по €1,5 тыс., а потом — еще столько же за проживание в своей квартире, пишет испанская газета Diario de Рontevedra.

Гутьеррес долгое время сама жила в Аликанте, но потом уехала в Колумбию, чтобы избежать уголовного преследования.