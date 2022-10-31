Ослепило солнце: Лена Ленина во Франции перевернулась на автомобиле

По словам друга писательницы Прохора Шаляпина, машина светской львицы не вписалась в горный серпантин, пострадавшую доставили в больницу.

Писательница Лена Ленина перевернулась на автомобиле. ДТП произошло на Лазурном берегу во Франции, сообщает Рамблер.

Светская львица выложила видео, где показала поврежденную машину. «Я жива-здорова, однако много всяких мелочей. Мою машину надо куда-то эвакуировать в гараж… Еще и скорая приехала. Все волнуются вокруг меня, все нормально!» — поделилась звезда.

Она также показала свою руку в крови.

Друг Лены, певец Прохор Шаляпин, позже рассказал о причине автоаварии.

«Ее на несколько секунд ослепило солнце, она не вписалась в поворот серпантина трассы Лазурного берега», — уточнил артист.