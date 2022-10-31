Додо были отвратительными на вкус, так что их, на самом деле, съели не люди
2022-10-31 19:00
Додо или маврикийский дронт еще в XVII веке стал символом глупости и неприспособленности. Европейцы, приплывшие на остров Маврикий, расположенный у побережья Африки, впервые столкнулись с таким наивным и доверчивым созданием.
Додо (которые, кстати, произошли от обычных голубей) жили в изоляции и без хищников, так что с любопытством подходили к лагерям колонистов и позволяли взять себя на руки.
Естественно, уже вскоре в мире не осталось ни единого дронта — вымерли со стремительностью лесного пожара.
Но, вопреки сложившемуся стереотипу, додо съели не люди. Мясо у дронтов было просто отвратительным на вкус, голландцы даже называли их walgvogel, то есть «отвратная птица».
Винить стоит собак, расплодившихся свиней и вырубку лесов.
Опубликовано: Антон Райт
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