Додо были отвратительными на вкус, так что их, на самом деле, съели не люди

Додо или маврикийский дронт еще в XVII веке стал символом глупости и неприспособленности. Европейцы, приплывшие на остров Маврикий, расположенный у побережья Африки, впервые столкнулись с таким наивным и доверчивым созданием.

Додо (которые, кстати, произошли от обычных голубей) жили в изоляции и без хищников, так что с любопытством подходили к лагерям колонистов и позволяли взять себя на руки.

Естественно, уже вскоре в мире не осталось ни единого дронта — вымерли со стремительностью лесного пожара.

Но, вопреки сложившемуся стереотипу, додо съели не люди. Мясо у дронтов было просто отвратительным на вкус, голландцы даже называли их walgvogel, то есть «отвратная птица».

Винить стоит собак, расплодившихся свиней и вырубку лесов.