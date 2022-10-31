Медведев увидел «странную закономерность» в работе украинской ПВО
2022-10-31 19:07
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале указал на «странные закономерности» в работе украинской ПВО.
Он отметил, что чем лучше, по данным СМИ Украины, работает их система противовоздушной обороны, тем больше проблем с обеспечением страны водой и электричеством.
Медведев считает, что в современную инженерную и военную науку это никак не укладывается.
По его мнению, таком парадоксу требуется «вдумчивое исследование».
Опубликовано: Светлана Репина
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