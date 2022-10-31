Первыми животными, отправленными в космос, были дрозофилы

20 февраля 1947 года несколько плодовых мух стали первыми живыми существами с Земли, которые посетили космос.

Их отправили американцы за 11 лет до основания НАСА: мух разместили в немецкой ракете, которую захватили в конце Второй мировой.

Мухи достигли высоты чуть больше 100 километров, что вполне достаточно для того, чтобы считать их первыми, кто совершил путешествие в космос.

После того как их сбросили с парашютом, насекомые все еще были живы, и исследования показали, что они не мутировали, — это открыло путь для длинной серии миссий, в ходе которых за пределы атмосферы отправляли различных живых существ, в частности обезьян, собак и людей.