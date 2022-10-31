США пообещали Ирану военный ответ по ядерной сделке
2022-10-31 19:11
Специальный представитель США по Ирану Роберт Мэлли заявил, что его страна готова рассматривать военный ответ Ирану.
Мэлли пояснил, что этот вопрос будет рассмотрен, если дипломатические усилия по заключению ядерной сделки не сработают.
Он также отметил, что Джо Байден не исключает военных действий в отношении Ирана, если санкции не дадут результата.
Вместе с тем Мэлли подчеркнул, что дипломатический путь решения вопроса рассматривается как предпочтительный.
Опубликовано: Светлана Репина
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