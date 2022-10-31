Илон Маск хочет вернуть в Twitter короткие видео Vine
2022-10-31 19:20
Новый владелец Twitter Илон Маск поинтересовался у пользователей сети, хотели бы они снова увидеть сервис коротких видео Vine.
В опросе приняли участие более 3 млн пользователей. Большинство из них хотят возвращения Vine.
Этот сервис стал доступен в Twitter в 2012 году. Через четыре года его отключили. За время своего существования Vine стал достаточно популярным.
Причиной отказа блогеров от использования сервиса были разногласия в работе партнерской программы и системы монетизации.
Опубликовано: Светлана Репина
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