Илон Маск хочет вернуть в Twitter короткие видео Vine

Новый владелец Twitter Илон Маск поинтересовался у пользователей сети, хотели бы они снова увидеть сервис коротких видео Vine.

В опросе приняли участие более 3 млн пользователей. Большинство из них хотят возвращения Vine.

Этот сервис стал доступен в Twitter в 2012 году. Через четыре года его отключили. За время своего существования Vine стал достаточно популярным.

Причиной отказа блогеров от использования сервиса были разногласия в работе партнерской программы и системы монетизации.