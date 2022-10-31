Мэр Киева: 40% жителей города осталось без водоснабжения

Виталий Кличко заявил, что более 40% жителей города остались без водоснабжения.

Более 40% жителей Киева осталось без водоснабжения, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В 270 тысяч квартир - нет электричества, уточнил он.

Министр обороны России заявил, что российская армия нанесла новые удары крылатыми ракетами по объектам энергетики и военного управления Украины.

Премьер-министр Украины сообщил о 18 тысячах выведенных из строя объектах энергетики по всей стране.