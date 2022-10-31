Мэр Киева: 40% жителей города осталось без водоснабжения
2022-10-31 19:28
Виталий Кличко заявил, что более 40% жителей города остались без водоснабжения.
Более 40% жителей Киева осталось без водоснабжения, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В 270 тысяч квартир - нет электричества, уточнил он.
Министр обороны России заявил, что российская армия нанесла новые удары крылатыми ракетами по объектам энергетики и военного управления Украины.
Премьер-министр Украины сообщил о 18 тысячах выведенных из строя объектах энергетики по всей стране.
Опубликовано: Максим Алексеев
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