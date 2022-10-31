Когда лучше белить деревья в саду: осенью или весной

Мнения садоводов на этот счет разделяются. Эксперты же рекомендуют заниматься побелкой перед наступлением зимы, и никак иначе.

Зачем вообще белить деревья

Многие ошибочно считают, что побелка помогает от вредителей, болезней, хорошо действует против лишайников. Так ли это?

Вредители

Они уже привыкли к сильным пестицидам и вряд ли испугаются извести. При этом прячутся на зиму вредители не только в стволах деревьев.

Болезни

Побелка не спасает сад от спор парши, которые обитают на листьях и коре побегов. Не поможет процедура при монилиозе, который тоже зимует на коре веток и мумифицированных плодах.

Мучнистая роса, кроме стволов, поражает и почки. Споры черного рака хоронятся от зимы в опавших листьях, мумифицированных плодах. Белить деревья в этих случаях бесполезно.

Лишайники

Они поддаются воздействию купороса и извести. Но вопрос в том, что лишайники атакуют дерево не только в области ствола, они поражают и мелкие веточки, которые не принято белить.

Побелка деревьев на самом деле очень актуальна перед зимой. Она защищает от морозобоин, солнечных ожогов, особенно в феврале-марте.

Образующиеся трещины в коре - прямой вход для инфекций, например для спор черного рака.

Что используют для побелки

Белить деревья лучше при температуре не ниже +5 градусов. Кора должна быть сухой при этом.

Состав можно купить в магазине, в основе таких смесей - мел или специальная акриловая краска с тем же мелом в составе.

Также в побелочную смесь входят медный или железный купорос (для обеззараживания), прилипатель и пигмент.

Приготовить раствор для покраски можно и своими силами. На 2,5 кг гашеной извести взять литр воды, настаивать сутки, перемешивая. Довести объем водой до 10 л.

Можно добавить в состав лопату свежего коровьего навоза. Побелка будет питательной и долго продержится на дереве. Вместо навоза подойдет глина.

К смеси добавляют также стакан медного купороса, кусок хозяйственного мыла.

Молодые деревья белят не известью, для них подойдет смесь из глины и навоза, сюда же добавляют мел. Густота должна быть как у сметаны.