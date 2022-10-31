Лукашенко одобрил создание совместных учебно-боевых центров с Россией
2022-10-31 19:31
Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о создании совместных учебно-боевых центров с Россией.
Документ предполагает формирование таких центров для военных двух стран и определяет особенности их функционирования.
Основной задачей центров станет подготовка военнослужащих белорусских и российских вооруженных сил.
В президентской пресс-службе отмечают, что по этому поводу еще будут проводиться переговоры.
Опубликовано: Светлана Репина
19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ
Алиев поблагодарил Путина за помощь в разрешении конфликта с Арменией
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе
Болезненный шопоголизм истощает нервную систему человека, и практически съедает его жизнь
Песков: Путин готов к переговорам с Западом, ранее об этом говорил и Лавров