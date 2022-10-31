Лукашенко одобрил создание совместных учебно-боевых центров с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о создании совместных учебно-боевых центров с Россией.

Документ предполагает формирование таких центров для военных двух стран и определяет особенности их функционирования.

Основной задачей центров станет подготовка военнослужащих белорусских и российских вооруженных сил.

В президентской пресс-службе отмечают, что по этому поводу еще будут проводиться переговоры.