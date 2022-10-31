Медведев поставил под сомнение разговоры об эффективности ПВО Украины
2022-10-31 19:39
Зампред Совета безопасности России поставил под сомнения разговоры об эффективности украинских ПВО.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поставил под сомнение разговоры об эффективности ПВО Украины.
"Наблюдается какая-то странная закономерность. Чем чаще украинские СМИ сообщают об эффективности своей противовоздушной обороны, тем больше людей остается без света и воды", - написал он в своем Telegram.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что такое парадокс требует детального изучения.
Опубликовано: Максим Алексеев
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