Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поставил под сомнение разговоры об эффективности ПВО Украины.

"Наблюдается какая-то странная закономерность. Чем чаще украинские СМИ сообщают об эффективности своей противовоздушной обороны, тем больше людей остается без света и воды", - написал он в своем Telegram.