ООН готова провести расследование злоупотреблений по зерновой сделке

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что организация готова расследовать обвинения в использовании договоренностей о зерновой сделке в военных целях.

По его словам, данная инициатива не должна использоваться для получения преимущества в военных операциях.

Гриффитс подчеркнул, что ООН готова провести расследование с привлечением всех сторон, изучить представленные доказательства.

По информации российской стороны, в атаке на Черноморский флот могли участвовать суда, задействованные в зерновой сделке.