ООН готова провести расследование злоупотреблений по зерновой сделке
2022-10-31 19:42
Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что организация готова расследовать обвинения в использовании договоренностей о зерновой сделке в военных целях.
По его словам, данная инициатива не должна использоваться для получения преимущества в военных операциях.
Гриффитс подчеркнул, что ООН готова провести расследование с привлечением всех сторон, изучить представленные доказательства.
По информации российской стороны, в атаке на Черноморский флот могли участвовать суда, задействованные в зерновой сделке.
Опубликовано: Светлана Репина
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