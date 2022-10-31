В МИД РФ назвали страны, которые хотят сотрудничать с Россией
2022-10-31 19:46
Старший представитель России в АТЭС Кирилл Барский заявил, что государства Азиатско-Тихоокеанского региона и Евразии положительно оценивают сотрудничество с Россией.
Он отметил, что эти страны видят преимущества такого взаимодействия в рамах различных инициатив.
Многие из них были запущены Россией, и страна играет в них ведущую роль.
Кроме того, РФ укрепляет сотрудничество в рамках ЕАЭС и ШОС, причем ко второй организации хочет присоединиться целая очередь стран.
Опубликовано: Светлана Репина
19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ
Алиев поблагодарил Путина за помощь в разрешении конфликта с Арменией
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе
Болезненный шопоголизм истощает нервную систему человека, и практически съедает его жизнь
Песков: Путин готов к переговорам с Западом, ранее об этом говорил и Лавров