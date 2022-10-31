В МИД РФ назвали страны, которые хотят сотрудничать с Россией

Старший представитель России в АТЭС Кирилл Барский заявил, что государства Азиатско-Тихоокеанского региона и Евразии положительно оценивают сотрудничество с Россией.

Он отметил, что эти страны видят преимущества такого взаимодействия в рамах различных инициатив.

Многие из них были запущены Россией, и страна играет в них ведущую роль.

Кроме того, РФ укрепляет сотрудничество в рамках ЕАЭС и ШОС, причем ко второй организации хочет присоединиться целая очередь стран.