Алиев рассказал о принципах урегулирования отношений Азербайджана и Армении
Президент Азербайджана назвал принципы, на которых может быть достигнута нормализация отношений Еревана и Баку.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев озвучил главные принципы, на которых может быть достигнута нормализация отношений Еревана и Баку. Об этом было заявлено азербайджанским лидером на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая проходила в Сочи.
"Необходимо взаимно признать суверенитет двух стран, провести демаркацию границы, подтвердить отсутствие территориальных претензий, открыть транспортное сообщение между двумя странами и самое главное - воздержаться от взаимных угроз в адрес друг друга", - сказал Алиев.
Президент Азербайджана подчеркнул, что ситуация с Нагорным Карабахом решена два года назад и в этом вопросе больше нечего обсуждать.
Опубликовано: Максим Алексеев
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