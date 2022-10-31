Алиев рассказал о принципах урегулирования отношений Азербайджана и Армении

Президент Азербайджана назвал принципы, на которых может быть достигнута нормализация отношений Еревана и Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев озвучил главные принципы, на которых может быть достигнута нормализация отношений Еревана и Баку. Об этом было заявлено азербайджанским лидером на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая проходила в Сочи.

"Необходимо взаимно признать суверенитет двух стран, провести демаркацию границы, подтвердить отсутствие территориальных претензий, открыть транспортное сообщение между двумя странами и самое главное - воздержаться от взаимных угроз в адрес друг друга", - сказал Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что ситуация с Нагорным Карабахом решена два года назад и в этом вопросе больше нечего обсуждать.