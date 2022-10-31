Полякам обещают снижение зарплат на 15,5%
2022-10-31 20:09
Портал Interia со ссылкой на британскую исследовательскую компанию ECA International сообщает, что в 2022-2023 годах зарплаты в Польше упадут на 15,5%.
Это рекордный показатель для Европы, который станет результатом среднегодовой инфляции в 13,8% - максимальной за 20 лет.
Ожидается, что в текущем году зарплаты поляков снизятся на 8,4%, а в следующем – на 7,1%.
При этом в ECA International отмечают, что европейские страны в целом справляются с растущей инфляцией, а Польша значительно хуже переносит кризис.
Опубликовано: Светлана Репина
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