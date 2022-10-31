Компания «Росатом» построит второй блок АЭС «Эль-Дабаа» в Египте
2022-10-31 20:14
Российская компания «Росатом» получила разрешение на строительство второго блока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте.
Компания «Росатом» построит второй энергоблок АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Соответствующее разрешение выдало Управление по радиологическому регулированию страны (ENRRA).
"Совет директоров ENRRA выдал российской компании "Росатом" лицензию на строительство второго энергоблока АЭС «Эль-Дабаа», - говорится в сообщении
В ENRRA сообщили, что перед выдачей разрешения на объекте было проведено ряд проверок.
Опубликовано: Максим Алексеев
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