Компания «Росатом» построит второй блок АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

Российская компания «Росатом» получила разрешение на строительство второго блока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте.

Компания «Росатом» построит второй энергоблок АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Соответствующее разрешение выдало Управление по радиологическому регулированию страны (ENRRA).

"Совет директоров ENRRA выдал российской компании "Росатом" лицензию на строительство второго энергоблока АЭС «Эль-Дабаа», - говорится в сообщении

В ENRRA сообщили, что перед выдачей разрешения на объекте было проведено ряд проверок.