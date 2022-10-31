Nikkei: Япония сохранит участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-1»
2022-10-31 20:22
Правительство Японии приняло решение о сохранении участия в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-1».
31 октября японская газета Nikkei, ссылаясь на осведомлённые источники, сообщила, что высшее руководство Японии решило сохранить участие в находящемся в российской юрисдикции нефтегазовом проекте «Сахалин-1».
Отмечается, что данное решение, идущее вразрез с распоряжением G7, было принято исходя из интересов энергетической безопасности и стабильных поставок нефти в «Стране восходящего солнца».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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