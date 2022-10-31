Стоимость газа в Европе упала на 13% ниже 1250 долларов за тысячу кубометров

Стоимость декабрьских фьючерсов на газ в Европе упала на 13% ниже 1250 долларов за тысячу кубометров

Торги на Лондонской фондовой бирже окончились очередным снижением стоимости декабрьских фьючерсов на природный газ.

Торги окончились падением цены на газ до 13%. В настоящий момент стоимость голубого топлива в Европе опустилось ниже отметки в 1250 долларов за тысячу кубометров.