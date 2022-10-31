NBC News: Байден вышел из себя в беседе с Зеленским о дополнительном оружии для Украины

Американский телеканал NBC News сообщает, что Джо Байден и Владимир Зеленский поссорились во время телефонного разговора в июне этого года.

Источники в окружении американского президента говорят, что он лишился терпения, когда его украинский коллега начал перечислять новые потребности своей армии.

NBC News сообщает, что во время телефонного разговора 12 июня между президентом США Джо Байденом и Владимиром Зеленским произошла ссора. Телевидение сообщает, что американский лидер вышел из себя, когда президент Украины Владимир Зеленский попросил дополнительной помощи для своей страны.

"Едва Байден закончил говорить Зеленскому, что он только что выделил Украине еще один миллиард долларов военной помощи, как Зеленский начал перечислять очередную помощь, которая ему нужна, но он ее не получил", — говорится в статье.

NBC News со ссылкой на анонимных официальных лиц сообщает, что Джо Байден "вышел из себя".

По данным телеканала, американский президент повысил голос, чтобы напомнить Зеленскому, что американцы щедро поддерживают Украину. Он подчеркнул, что его администрация и военные делают все возможное, чтобы помочь Украине. Он также добавил, что Зеленский должен быть более благодарным за эту помощь.

Портал отмечает, что разочарование со стороны президента США росло за несколько недель до июньского разговора. Байден признался советникам, что пока его администрация делает все, чтобы помочь Украине, Зеленский по-прежнему делает упор на то, что еще не сделано.

NBC News сообщил, что отношения между Байденом и Зеленским улучшились только после заявления Зеленского, которое он опубликовал после памятного разговора. Украинский лидер похвалил США за щедрую помощь.