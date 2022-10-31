Песков прокомментировал слова Буданова о двойниках Путина
2022-10-31 20:24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майора Кирилла Буданова о том, что у Владимира Путина есть двойники.
Песков назвал эти слова «чушью», отметив, что больше никак подобные заявления прокомментировать нельзя.
Кирилл Буданов сообщил журналистам из Daily Mail, что у Владимира путина есть как минимум три двойника.
По его словам, все они сделали пластические операции, чтобы быть максимально похожими на президента.
Опубликовано: Светлана Репина
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