Песков прокомментировал слова Буданова о двойниках Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майора Кирилла Буданова о том, что у Владимира Путина есть двойники.

Песков назвал эти слова «чушью», отметив, что больше никак подобные заявления прокомментировать нельзя.

Кирилл Буданов сообщил журналистам из Daily Mail, что у Владимира путина есть как минимум три двойника.

По его словам, все они сделали пластические операции, чтобы быть максимально похожими на президента.