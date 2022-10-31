За последние 20 лет льды в Антарктиде стали таять вдвое быстрее

В журнале Atmosphere опубликован научный материал, согласно которому льды в Антарктиде за последние 20 лет стали таять в 2 раза быстрее.

В качестве причины климатологи называют индустриализацию и рост промышленного производства.

Быстрое высвобождение углекислого газа в атмосферу привело к ускоренному потеплению, и первыми пострадали Арктика и Антарктида.

Потепление изменило тепловые потоки на планете и, в свою очередь, вызвало еще большее глобальное увеличение температуры.