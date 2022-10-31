За последние 20 лет льды в Антарктиде стали таять вдвое быстрее
2022-10-31 20:29
В журнале Atmosphere опубликован научный материал, согласно которому льды в Антарктиде за последние 20 лет стали таять в 2 раза быстрее.
В качестве причины климатологи называют индустриализацию и рост промышленного производства.
Быстрое высвобождение углекислого газа в атмосферу привело к ускоренному потеплению, и первыми пострадали Арктика и Антарктида.
Потепление изменило тепловые потоки на планете и, в свою очередь, вызвало еще большее глобальное увеличение температуры.
Опубликовано: Светлана Репина
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