Алиев сообщил Путину о 5 принципах для нормализации отношений с Ереваном
Алиев заявил Путину, что Баку выдвинул пять принципов по нормализации отношений с Ереваном.
В понедельник вечером корреспондент РИА Новости сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе сегодняшних переговоров в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным выразил ему благодарность за посреднические усилия и отметил, что Баку выдвинул пять основных принципов по нормализации отношений с Ереваном.
Алиев сообщил, что Карабахский конфликт -это уже история, а сейчас необходима нормализация отношений между Баку и Ереваном и это требует очень серьезных шагов.
Президент Азербайджана отметил, что трехсторонняя встреча может дать импульс для нормализации ситуации в Закавказье.
Опубликовано: Елена Калиновская
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