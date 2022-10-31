Алиев сообщил Путину о 5 принципах для нормализации отношений с Ереваном

Алиев заявил Путину, что Баку выдвинул пять принципов по нормализации отношений с Ереваном.

В понедельник вечером корреспондент РИА Новости сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе сегодняшних переговоров в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным выразил ему благодарность за посреднические усилия и отметил, что Баку выдвинул пять основных принципов по нормализации отношений с Ереваном.

Алиев сообщил, что Карабахский конфликт -это уже история, а сейчас необходима нормализация отношений между Баку и Ереваном и это требует очень серьезных шагов.

Президент Азербайджана отметил, что трехсторонняя встреча может дать импульс для нормализации ситуации в Закавказье.