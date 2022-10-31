Илон Маск избавился от совета директоров Twitter и стал его единоличным руководителем
2022-10-31 20:35
Новый владелец Twitter Илон Маск распустил совет директоров, состоявший из девяти человек. Теперь он единственный руководитель компании.
Соглашением о заключении сделки было предусмотрено, что все члены совета директоров теряют свои должности.
Первым Маск уволил Парага Огравала. Он был гендиректором Twitter почти год.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США официально подтвердила такое решение Илона Маска.
Опубликовано: Светлана Репина
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