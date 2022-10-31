Илон Маск избавился от совета директоров Twitter и стал его единоличным руководителем

Новый владелец Twitter Илон Маск распустил совет директоров, состоявший из девяти человек. Теперь он единственный руководитель компании.

Соглашением о заключении сделки было предусмотрено, что все члены совета директоров теряют свои должности.

Первым Маск уволил Парага Огравала. Он был гендиректором Twitter почти год.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США официально подтвердила такое решение Илона Маска.