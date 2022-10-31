Один человек пострадал при взрыве во дворе жилого дома в Бердянске

В ВГА Бердянска рассказали о прогремевшем во дворе одного из жилых домов города взрыве.

31 октября пресс-служба военно-гражданской администрации Бердянска в официальном Telegram-канале сообщила о том, что во дворе жилого дома на улице Земской прогремел мощный взрыв.

Отмечается, что в результате взрыва пострадал один случайный прохожий, который был экстренно госпитализирован в местные учреждения здравоохранения с ранениями различной степени тяжести, где ему оказывается все необходимая квалифицированная помощь.