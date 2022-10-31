Вонь объединила жителей Обнинска, мэрия города опубликовала фото с надписью «Мы едины!»

31 октября в пресс-службе мэрии сообщили, что пост и неприятный запах в городе — просто совпадение, так же администрация объяснила картинку мыслью о том, что людей, например, объединяет примета — если чешется нос, стоит ждать гостей.

«Это просто картинка, совпадение. Никто не собирался никакого стёба устраивать. Это картинки, которые иллюстрируют вот эти приметы. Конечно, это абсолютно не связанные вещи. Тем более, что последние дни никакого запаха у нас не наблюдается. Дело в том, что у нас на очистных меняется ил, и вывозили ил мёртвый, и привозили свежий. Это ещё будет недели две. Это длительный процесс», — прокомментировали ситуацию представители администрации.