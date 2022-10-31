Поль Погба не поможет сборной Франции на чемпионате мира в Катаре

Французский футболист Поль Погба не сыграет на чемпионате мира в Катаре из-за травмы.

Полузащитник итальянского "Ювентуса" Поль Погба не сможет присоединится к сборной Франции по футболу на чемпионате мира в Катаре, рассказал агент спортсмена Рафаэль Пимена.

"После вчерашнего медицинского обследования мне крайне неприятно сообщать, что Полю Погба еще потребуется время на восстановление", - пояснил Пимена.

Поль Погба получил травму латерального мениска в ходе летнего турне по городам США, который проводил "Ювентус.