Приостановилено движение судов по коридору безопасности в Черном море
2022-10-31 20:53
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о приостановлении движения судов по коридору безопасности в Черном море.
Как сообщает новостной портал РИА Новости, 31 октября Министерство обороны Российской Федерации обявило о приостановлении движения судов по коридору безопасности в Черном море.
В Севастополе действует желтый уровень реагирования, правоохранительные органы, дежурные экстренные службы приведены в режим полной готовности. На въезде в город развернуты пункты досмотра.
Опубликовано: Илья Крылов
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