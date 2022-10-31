Приостановилено движение судов по коридору безопасности в Черном море

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о приостановлении движения судов по коридору безопасности в Черном море.

Как сообщает новостной портал РИА Новости, 31 октября Министерство обороны Российской Федерации обявило о приостановлении движения судов по коридору безопасности в Черном море.

В Севастополе действует желтый уровень реагирования, правоохранительные органы, дежурные экстренные службы приведены в режим полной готовности. На въезде в город развернуты пункты досмотра.