Олег Тиньков отказался от российского гражданства

Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков сообщил о своем отказе от российского гражданства.

В своем аккаунте в Instagram он опубликовал сертификат, подтверждающий этот отказ.

Бизнесмен пояснил, что не желает ассоциироваться с российской властью и всем, что сейчас происходит в стране.

Олег Тиньков назвал себя патриотом России и выразил надежду на то, что остальные российские бизнесмены последуют его примеру.