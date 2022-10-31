Олег Тиньков отказался от российского гражданства
2022-10-31 21:05
Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков сообщил о своем отказе от российского гражданства.
В своем аккаунте в Instagram он опубликовал сертификат, подтверждающий этот отказ.
Бизнесмен пояснил, что не желает ассоциироваться с российской властью и всем, что сейчас происходит в стране.
Олег Тиньков назвал себя патриотом России и выразил надежду на то, что остальные российские бизнесмены последуют его примеру.
Опубликовано: Светлана Репина
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