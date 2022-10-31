ООН не увидела нарушений зерновой сделки в атаке на Севастополь
2022-10-31 21:16
Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил журналистам, что в организации не видят признаков нарушений зерновой сделки в атаке на Севастополь.
По его словам, нет никаких оснований утверждать, что данные действия как-то нарушили условия Черноморской инициативы.
Вместе с тем обвинения по этому поводу может рассмотреть недавно созданный Совместный координационный центр.
Российская сторона утверждает, что зерновой коридор использовался украинской стороной для атаки на Севастополь.
Опубликовано: Светлана Репина
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ООН не увидела нарушений зерновой сделки в атаке на Севастополь
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