ООН не увидела нарушений зерновой сделки в атаке на Севастополь

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил журналистам, что в организации не видят признаков нарушений зерновой сделки в атаке на Севастополь.

По его словам, нет никаких оснований утверждать, что данные действия как-то нарушили условия Черноморской инициативы.

Вместе с тем обвинения по этому поводу может рассмотреть недавно созданный Совместный координационный центр.

Российская сторона утверждает, что зерновой коридор использовался украинской стороной для атаки на Севастополь.

