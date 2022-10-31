Российские торговые центры лишились посетителей и просят о помощи

APS
2022-10-31 21:34

У торговых центров в России возникли серьезные проблемы. С одной стороны, многие компании ушли из страны, и ТЦ лишились арендаторов. С другой – россиянам сейчас не до покупок.

Российский совет торговых центров обратился к властям с просьбой о помощи. Там предложили конкретные меры.

Например, предлагается не начислять налог на недвижимость и земельный налог для ТЦ до 24 сентября 2024 года, а также снизить коэффициенты для расчета налогов на 50%.

Региональным властям предлагают предоставить субсидии торговым центрам, снизить стоимость коммунальных услуг, компенсировать из бюджета стоимость подготовки новых сотрудников взамен мобилизованных.

Опубликовано: Светлана Репина