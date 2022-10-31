Российские торговые центры лишились посетителей и просят о помощи
У торговых центров в России возникли серьезные проблемы. С одной стороны, многие компании ушли из страны, и ТЦ лишились арендаторов. С другой – россиянам сейчас не до покупок.
Российский совет торговых центров обратился к властям с просьбой о помощи. Там предложили конкретные меры.
Например, предлагается не начислять налог на недвижимость и земельный налог для ТЦ до 24 сентября 2024 года, а также снизить коэффициенты для расчета налогов на 50%.
Региональным властям предлагают предоставить субсидии торговым центрам, снизить стоимость коммунальных услуг, компенсировать из бюджета стоимость подготовки новых сотрудников взамен мобилизованных.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Огородники рассказали, что необходимо сделать с кустами и деревьями сейчас
Сентябрь не повод вздохнуть с облегчением и грустью. Опытные садоводы знают, что на участке еще остаются десятки неотложных дел. В саду, на огороде и в цветнике кипит жизнь, а значит, вам предстоит еще немало потрудиться.Подробнее...
-
-
19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ
Известный K-Pop певец Ли Чжи Хан погиб во время трагедии в Сеуле
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе
Зеленский объявил о подписании с Чехией декларации об ускоренном вступлении Украины в НАТО
Песков: Путин готов к переговорам с Западом, ранее об этом говорил и Лавров