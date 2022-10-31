Садоводы со стажем рассказывают, как быстро и просто сделать хороший грунт для рассады
В чем нуждаются молодые саженцы, а что добавлять в грунт не стоит - об этом знают эксперты и делятся своим опытом.
Что в грунт добавлять не надо
Компост
Он очень насыщен микроорганизмами, слабые корни рассады могут испытать стресс от такого изобилия. Избыточное питание тоже не на пользу.
Лучше позже внести недостающие элементы.
Землю с грядки
В земле могут быть патогенные грибы и бактерии, а также личинки и яйца вредителей.
Необходимые компоненты
Почва с будущего "места жительства"
Не нужно создавать идеальные нежные условия для роста рассады. Потом при пересадке на постоянное место в более грубый грунт она испытает сильный стресс.
А вот добавление в рассадный субстрат немного земли с будущего "ПМЖ" будет нелишним.
Тестирование грунта
Для этого подойдет кресс-салат. Он быстро дает всходы и быстро растет. Растение очень плохо переносит плохие почвы - загрязненные и закисленные.
Высаживается рассада в двух емкостях: на бумажные полотенца и в экспериментальный грунт. Потом проверяется результат.
Если в первой группе корни длиннее и всходы выглядят лучше - аккуратные и не искривленные, то грунт точно не подходит.
Какой песок взять
В грунт добавляют крупный речной песок, чтобы он не вымывался потом с грядки водой.
Субстрат кокоса
Он не вымывается, как песок, долго держится на грядке. Субстрат можно смешать с песком или насыпать его без песка. Он удерживает влагу, делает грунт рыхлым и воздушным.
Заменить песок и кокос можно перлитом, вермикулитом, листовым компостом.
Грунт из магазина
Его тестируют кресс-салатом, потом также добавляют в подготовленную почвосмесь. Соотношение должно быть один к трем.
Правильность грунта для рассады оценивают так: сжимают в кулаке увлажненный комок земли, он должен держать форму какое-то время, потом легко рассыпаясь.
Опубликовано: Храмова Оксана
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