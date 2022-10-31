Садоводы со стажем рассказывают, как быстро и просто сделать хороший грунт для рассады

В чем нуждаются молодые саженцы, а что добавлять в грунт не стоит - об этом знают эксперты и делятся своим опытом.

Что в грунт добавлять не надо

Компост

Он очень насыщен микроорганизмами, слабые корни рассады могут испытать стресс от такого изобилия. Избыточное питание тоже не на пользу.

Лучше позже внести недостающие элементы.

Землю с грядки

В земле могут быть патогенные грибы и бактерии, а также личинки и яйца вредителей.

Необходимые компоненты

Почва с будущего "места жительства"

Не нужно создавать идеальные нежные условия для роста рассады. Потом при пересадке на постоянное место в более грубый грунт она испытает сильный стресс.

А вот добавление в рассадный субстрат немного земли с будущего "ПМЖ" будет нелишним.

Тестирование грунта

Для этого подойдет кресс-салат. Он быстро дает всходы и быстро растет. Растение очень плохо переносит плохие почвы - загрязненные и закисленные.

Высаживается рассада в двух емкостях: на бумажные полотенца и в экспериментальный грунт. Потом проверяется результат.

Если в первой группе корни длиннее и всходы выглядят лучше - аккуратные и не искривленные, то грунт точно не подходит.

Какой песок взять

В грунт добавляют крупный речной песок, чтобы он не вымывался потом с грядки водой.

Субстрат кокоса

Он не вымывается, как песок, долго держится на грядке. Субстрат можно смешать с песком или насыпать его без песка. Он удерживает влагу, делает грунт рыхлым и воздушным.

Заменить песок и кокос можно перлитом, вермикулитом, листовым компостом.

Грунт из магазина

Его тестируют кресс-салатом, потом также добавляют в подготовленную почвосмесь. Соотношение должно быть один к трем.

Правильность грунта для рассады оценивают так: сжимают в кулаке увлажненный комок земли, он должен держать форму какое-то время, потом легко рассыпаясь.