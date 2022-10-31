Путин: согласовано совместное заявление по Нагорному Карабаху с Пашиняном и Алиевым
Президент России Владимир Путин заявил, что во время встречи с президентом Азербайджана Алиевым и премьер-министром Армении Пашиняном согласовано совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе.
При этом российский лидер признал, что некоторые аспекты согласовать не удалось, и они были изъяты из предварительно подготовленного текста.
Путин отметил, что Россия будет контактировать с Арменией и Азербайджаном для завершения конфликта в регионе.
Он подчеркнул, что нынешние переговоры показали заинтересованность всех сторон в нормализации отношений.
Опубликовано: Светлана Репина
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