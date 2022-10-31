Путин: согласовано совместное заявление по Нагорному Карабаху с Пашиняном и Алиевым

Президент России Владимир Путин заявил, что во время встречи с президентом Азербайджана Алиевым и премьер-министром Армении Пашиняном согласовано совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе.

При этом российский лидер признал, что некоторые аспекты согласовать не удалось, и они были изъяты из предварительно подготовленного текста.

Путин отметил, что Россия будет контактировать с Арменией и Азербайджаном для завершения конфликта в регионе.

Он подчеркнул, что нынешние переговоры показали заинтересованность всех сторон в нормализации отношений.