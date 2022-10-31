Молдавия выслала российского дипломата после того, как обломки ракеты упали на территорию страны

Представитель посольства России в Кишинове был признан молдавским МИД персоной нон грата, сообщает "Интерфакс".

Это было сделано после того, как на территорию Молдовы упали осколки выпущенной российскими военными ракеты. В этом инциденте никто не пострадал.

МИД Молдовы не уточнил ранг дипломата, который был обязан покинуть страну. Причинами стали "угроза безопасности, вызванная «ракетными ударами по соседней стране, Украине", и "растущая угроза энергетической безопасности Молдовы" из-за атак России на украинские энергетические объекты.

Министерство внутренних дел Молдовы ранее сообщило, что осколки ракеты упали в селе на севере страны, недалеко от границы с Украиной. В ведомстве отметили, что это произошло из-за того, что ракету сбили украинские ПВО.

В результате инцидента никто не пострадал, зафиксирован только материальный ущерб в результате взрыва, в основном повреждены окна в окнах близлежащих домов.

Момент падения осколков ракеты засняла одна из камер в селе Наславча, на которое упали осколки. Запись показывает, что событие произошло незадолго до 8:45 по местному времени.